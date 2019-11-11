В Мариупольской камерной филармонии появился винтажный электроорган

В Мариупольской камерной филармонии появился уникальный духовой инструментом. Теперь жители города смогут насладиться живым звучанием электрооргана. Его подарила учреждению общественная организация «Мариупольская организация немцев Видергебурт».

На этих выходных прошел концерт-презентация инструмента. Он собрал полный зал зрителей. На органе сыграл главный дирижер Харьковского академического театра оперы и балета Дмитрий Морозов, выступила Заслуженная артистка Украины Елена Ширяева. Стоит отметить, Дмитрий Морозов органист с большим опытом. Музыкант играл на мессе в Риме. Тога её возглавлял Папа Римский Франциск.

По словам главного дирижера камерного оркестра «Ренессанс» Василия Крячко, орган только дополнит духовную и культурную атмосферу филармонии.

«Мы очень рады такому подарку, надеемся со временем включим его звучание в наш репертуар. Пока перед нами стоит задача найти органиста, так как владеющих этим инструментов единицы во всей стране», — отметил Василий Крячко.

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