Последние новости

В маріупольця вилучили понад 180 набоїв

Опубликовано 18 Янв 2019

1 06844Чоловік зберігав боєприпаси у своєму гаражі. Правоохоронці роззброїли мешканця та відкрили кримінальне провадження.

Співробітники Приморського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців району зберігає вдома зброю.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Приморського відділення поліції, а також кінологічна служба ГУНП в Донецькій області.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 41-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили понад 180 патронів різного калібру, які останній зберігав у своєму гаражі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Закликаємо всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції або за номером 102.

Також поліцейські нагадують, що згідно з ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України громадяни, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухівку, звільняються від кримінальної відповідальності.

Похожие сообщения

Маріуполець вкрав 2 сміттєприймача

Опубликовано 17 Янв 2019

Виставка Володимира Харакоза «Між каноном та свободою»

Опубликовано 16 Янв 2019

Як поліцейські собаки виявляють замасковану зброю

Опубликовано 16 Янв 2019

Продукти канабісу та амфетамін збував чоловiк чітко обмеженому колу осіб

Опубликовано 14 Янв 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-