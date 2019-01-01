В маріупольця вилучили понад 180 набоїв

Чоловік зберігав боєприпаси у своєму гаражі. Правоохоронці роззброїли мешканця та відкрили кримінальне провадження.

Співробітники Приморського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців району зберігає вдома зброю.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Приморського відділення поліції, а також кінологічна служба ГУНП в Донецькій області.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 41-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили понад 180 патронів різного калібру, які останній зберігав у своєму гаражі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Закликаємо всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції або за номером 102.

Також поліцейські нагадують, що згідно з ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України громадяни, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухівку, звільняються від кримінальної відповідальності.