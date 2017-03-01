В музее им. А.И. Куинджи открывается выставка «Живопись Виктора Кофанова»

В художественном музее им. А.И. Куинджи открывается выставка «Живопись Виктора Кофанова», представляющая ретроспективу творчества художника. Зрители смогут увидеть около шестидесяти произведений мастера.

Виктор Иванович – коренной мариуполец. Профессиональное образование получал вначале в Рязанском, а затем в Саратовском художественном училище им А.П. Боголюбова. В 1972 году он впервые участвовал во Всесоюзной выставке молодых художников, был замечен и высоко оценен организаторами выставки.

В это же время Кофанов овладевает техникой монохромного и цветного офорта – редких и сложных способов гравировки. В.И. Кофанов отличается принципиальными эстетическими взглядами: он пишет с натуры, живет и творит в согласии с природой. Он убежден, что красота властвует везде, нужно только уметь увидеть ее. В последние годы Виктора Ивановича привлекают декоративные эффекты в живописи. Особенно это нашло отражение в цикле работ, посвященных Мариуполю. Ему удается передать на холстах ностальгический аромат прошлого.

В.И. Кофанов член Национального Союза художников Украины с 1992 года, Заслуженный художник Украины (2016). Его работы пользуются большим успехом у зрителей и хранятся как в Мариупольском краеведческом музее, так и в частных коллекциях за рубежом: в Италии, Канаде, Югославии, Литве, Греции.

Нынешняя выставка ждет посетителей до 2 апреля.