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В музее им. А.И. Куинджи открывается выставка «Живопись Виктора Кофанова»

Опубликовано 03 Мар 2017

58b6ce9c38bfbВ художественном музее им. А.И. Куинджи открывается выставка «Живопись Виктора Кофанова», представляющая ретроспективу творчества художника. Зрители смогут увидеть около шестидесяти произведений мастера.

Виктор Иванович – коренной мариуполец. Профессиональное образование получал вначале в Рязанском, а затем в Саратовском художественном училище им А.П. Боголюбова. В 1972 году он впервые участвовал во Всесоюзной выставке молодых художников, был замечен и высоко оценен организаторами выставки.

В это же время Кофанов овладевает техникой монохромного и цветного офорта – редких и сложных способов гравировки. В.И. Кофанов отличается принципиальными эстетическими взглядами: он пишет с натуры, живет и творит в согласии с природой. Он убежден, что красота властвует везде, нужно только уметь увидеть ее. В последние годы Виктора Ивановича привлекают декоративные эффекты в живописи. Особенно это нашло отражение в цикле работ, посвященных Мариуполю. Ему удается передать на холстах ностальгический аромат прошлого.

В.И. Кофанов член Национального Союза художников Украины с 1992 года, Заслуженный художник Украины (2016). Его работы пользуются большим успехом у зрителей и хранятся как в Мариупольском краеведческом музее, так и в частных коллекциях за рубежом: в Италии, Канаде, Югославии, Литве, Греции.

Нынешняя выставка ждет посетителей до 2 апреля.

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