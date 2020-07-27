В музеї ім. А. Куїнджі нова виставка «Чари кольорів»

30 липня в Художньому музеї ім. А. Куїнджі відбудеться урочисте відкриття персональної виставки Анатолія Бондаренко «Чари кольорів». Митець буде особисто присутній на заході. Він представить новий запорізький цикл, всього понад 30 робіт. Початок о 14:00, вхід вільний.

Крім картин, відвідувачі виставки зможуть побачити ювелірні роботи — браслети, кулони, персні, брошки. Митець багато разів брав участь в різних художніх виставках всіх рівнів, його роботи незмінно привертають увагу глядачів. Захід пройде з дотриманням карантинних обмежень, відвідувачі повинні бути в захисній масці.

Анатолій Бондаренко — випускник Ужгородського училища прикладного мистецтва. Двадцять років пропрацював в цеху сортового скла комбінату «Азовсталь» художником по створенню зразків з кришталю. Одночасно художник працював з глиною, деревом, металом і емаллю, створюючи оригінальні обкладинки книг і ювелірні вироби. Окреме місце в його творчості займає графіка — від пастелі до ліногравюри.

Працює Художній музей з середи по неділю, з 9:00 до 16:30. Вартість вхідного квитка — 24 грн (дорослий) і 12 грн (дитячий).