В музеї відкрилася Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна»

16 травня у художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилася Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна». Вперше такий значимий культурно-мистецький проект відбувається у місті Маріуполі. На виставці експонуються 85 живописних та графічних творів митців з різних міст України.

Це представники відомих українських мистецьких шкіл, художники, які активно працюють у різних жанрах, беруть участь у пленерах, які збагатили палітру новими фарбами. Твори учасників виставки подають зріз тематико-філософських та формотворчих пошуків українських художників, які охоплюють широкий діапазон — від реалістичної творчості до різноманітних виявів авангардного мистецтва.

Усе це разом створює яскраву картину творів, які з любов’ю та натхненням оспівують красу рідної землі. Добру нагоду в черговий раз показати свої твори на тлі Всеукраїнської презентації мають художники з Маріуполя. В експозиційних залах можна побачити як твори зрілих митців, так і картини молодих авторів, які все гучніше заявляють про себе на різних виставках.

Виставка чекає глядачів до 15 червня 2018 року.