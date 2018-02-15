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В наслідок пожежі постраждали малолітня дитина та троє дорослих
Опубликовано 26 Фев 2018
До лікарні з діагнозом – отруєння чадним газом було госпіталізовано жінку з дитиною її співмешканця та чоловіка похилого віку. Причини загоряння встановлюються.
До Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення про пожежу на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
За викликом направлено слідчо-оперативну групу. На місці працюють співробітники ДСНС та бригади швидкої допомоги.
Наразі за вказаним фактом проводиться перевірка та встановлюються усі обставини подій та причини спалаху у квартирі.