В обласному главку поліції відкрилася фотовиставка маріупольських художників
Відсьогодні співробітники та гості управління поліції мають можливість наблизитися до художнього мистецтва маріупольських фотомайстрів.
На виставці представлені 50 робіт 16 майстрів маріупольського фотоклубу «Берег». Вже вдруге фотохудожники презентують свої роботи в управлінні поліції Донеччини. Цього разу фотомайстри продемонстрували художні твори в пейзажному жанрі, які виконані в різних стилях та спеціально оброблені для емоційної яскравості.
Більшість фотографій брали участь у проекті «За мотивами Куїнджі». Роботи наближені до картин видатного українського художника. Фотомайстри намагалися знайти схожі місця, час та погодні умови, які дозволили наблизитися до картин автора.