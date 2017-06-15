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В отряде морской охраны прошли плановые занятия из стрелкового оружия

Опубликовано 02 Июн 2017

15Моряки-пограничники в течение трех дней оттачивали навыки стрельбы из автомата АК-74, АКС, АКСУ и пистолетов ТТ и ПМ.

Стрельбы проводились под руководством капитана 1 ранга Юрия Алейникова. Перед началом занятий он провел инструктаж по мерам безопасности. Тем, кто стреляет он показал пределы запрещенных зон, опасные направления ведения огня, исходное положение. Персонал стрелял из личного оружия — того, которое закреплено за каждым бойцом.

Военнослужащие выполняли несколько упражнений по курсу стрельбы по огневой подготовке. Сначала каждый выполнял стрельбу на меткость. Следующим упражнением была стрельба по цели на скорость. Все упражнения сопровождались физической нагрузкой (отжимания от земли).

В заключительный день занятий бойцы отдела специальных действий на воде работали двумя группами, попарно прикрывая друг друга автоматными очередями. Были отточены навыки работы в составе группы из четырех военнослужащих с применением дымовой завесы. После окончания упражнений руководитель стрельб подробно разобрал ошибки каждого военнослужащего и указал, на что необходимо обратить внимание командирам подразделений при подготовке.

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