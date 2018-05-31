В первый день лета дети посетили сервисный центр МВД г. Мариуполя

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник — символ детской радости и надежды на будущее. В сервисных центрах МВД по всей Украине уже стало доброй традицией приобщаться к социальным и культурным инициативам и проводить ознакомительные экскурсии для школьников по случаю праздника.

Так, сегодня, территориальный сервисный центр МВД нового образца в городе Мариуполе посетили ученики мариупольской школы-коллегиум № 28.

Погрузиться в работу государственной структуры детям помог начальник сервисного центра МВД Роман Буря. Он рассказал, каким бывает качественный государственный сервис, что нужно сделать для того, чтобы в будущем безопасно управлять транспортным средством, как получить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль и, в случае необходимости, получить справку о несудимости.

Специалисты экспертной службы МВД показали, как проводится осмотр транспортного средства, проверяется подлинность идентификационных номеров и регистрационных документов. На данном этапе экскурсии наибольший интерес проявили ребята, они с большим увлечением пересматривали, где в автомобиле находится номер кузова и двигателя, задавали много вопросов эксперту и внимательно слушали ответы.

Девочки отдали свою пристрастие Буккросинг-зоне сервисного центра МВД, с интересом листали страницы книг, представленные на полке.

В экзаменационном классе школьникам дали возможность впервые попробовать пройти теоретическую часть экзамена по ПДД для получение водительского удостоверения и посмотреть на сайте онлайн-маршруты и чек-лист, по которым будущие водители составляют практическую часть экзамена.

Учащиеся овладели новыми знаниями, узнали о системе предоставления административных услуг и получили множество эмоций.

В завершение экскурсии работники сервисного центра МВД напомнили детям о важности соблюдения правил дорожного движения и подарили информационные карты «Забота — это» из серии милых изображений о безопасности на дорогах.