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В первый день путешествия в Киев мариупольских детей ждали Дом Правительства

Опубликовано 17 Янв 2017

Дети в Киеве 16.01.17Вчера поезд «Мариуполь-Киев» с 27 воспитанниками мариупольской школы-интерната №2 добрался до станции назначения. После нескольких часов передышки, гостей столицы ждали Дом Правительства, беседы с Министрами, яркие фото возле главной елки Украины и музей ледовых скульптур.

В воскресение вечером по приглашению Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова дети из фронтовых населенных пунктов Донетчины отправились в двухдневное сказочное путешествие в столицу. Провожал своих подопечных лично генерал Аброськин.

Вчера в 13.15 на перрон столичного вокзала сошли уставшие, но счастливые мальчики и девочки. После поселения и обеда, в сопровождении полицейских Донетчины, дети отправились к Дому Правительства, где их встретили лично Владимир Гройсман и Арсен Аваков. Премьер-министр поблагодарил Министра внутренних дел, коллектив министерства, а также наставников детей за эту инициативу, которая сделала возможным то, «что вы сегодня в Киеве, и я имел честь с вами познакомиться», сказал он, обращаясь к детям. Министры рассказали посетителям о работе Правительства и показали зал заседаний Кабинета Министров Украины.

На этом чудеса не завершились. Специально ради гостей был отложен демонтаж главной елки страны, а потому юные путешественники смогли увидеть, как выглядит зеленая красавица и оставить себе на память десятки фото возле нее.

Завершился первый день путешествия посещением музея ледовых скульптур. Температура внутри — -5 градусов ниже нуля, а перед изумленными детьми одна за одной «вырастают» холодные полупрозрачные ледяные фигуры: герои известных мультфильмов, петух, как символ нового 2017 года. Разработчики говорят, что на создание было потрачено 80 тонн льда, а воплощали их в жизнь сразу 5 мастеров.

Сегодня гостей из Донбасса ждут музей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, экскурсия в пожарную часть и админздание Нацполиции Украины, а на «десерт» — яркое и незабываемое шоу в столичном дельфинарии.

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