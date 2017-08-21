В поліції Донеччини відбувся святковий концерт з нагоди державних свят

Начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Віталій Невгад привітав з Днем державного прапора та Днем незалежності України поліцейських та курсантів Донецького юридичного інституту, які обрали місцем майбутньої служби саме рідний прифронтовий регіон.

Поліцейський оркестр приготував до національних свят нову програму та окремий музичний подарунок – пісню «День незалежності».

Силу, волелюбність та щирість українського народу показали у своїх хореографічних композиціях юні артисти зі зразкового народного театру танцю «Світанок» міського Палацу культури та народного ансамблю бального танцю «Вернісаж». Номер «Повертайся живим» зачепив за живе усіх присутніх в залі.

Серед них – курсанти ДЮІ, які невдовзі приєднаються до поліції Донеччини та забезпечуватимуть безпеку у зоні АТО. Це свідомий вибір молоді, яка народилася у роки незалежної України та не знає іншої країни.

Серед них – тендітна Олександра Колесова з Красногорівки, яка є одною з засновників «Ліги майбутніх поліцейських». Дівчина не раз потрапляла під обстріли бойовиків та бачила, як працює в її місті поліція. Тому і вирішила, що її місце – саме у лавах правоохоронців, де вона зможе захищати мирних мешканців, таких, якою була вона сама.

Відзначити важливу дату прийшли й підлітки з «Ліги майбутніх поліцейських» та Маріупольського дитячого санаторію.

Завершився святковий захід символічною піснею «Схід і Захід назавжди».