В поліції Донеччини відкрилася школа «Юний кінолог»

Діти тренуються на базі кінологічного центру поліції Донецької області в Маріуполі та Краматорську. Малеча вчиться дресирувати службових собак за напрямками – вибірка речі, захист дитини, проходження смуги перешкод. Вже у травні команда представлятиме Донеччину на всеукраїнських змаганнях юних кінологів у Сумах.

У рамках розвитку кінологічної служби поліції області було створено школу юних кінологів. У поліцейських з’явилися помічники.

«Наша мета – щоб цуценят службових собак, які виховуються в кінологічному центрі, дресирували саме юні кінологи. Діти навчаться професійно працювати з собаками та виступатимуть від поліції Донеччини на змаганнях», — зазначив начальник кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Леонід Котов.

Наразі у команді сім юних кінологів віком від 7 до 12 років, з них три дівчинки. Наймолодший учасник Нестор чи не вдвічі менший за свого непосидючого чотирилапого «учня», німецької вівчарки Палермо, але вже впевнено тримає контакт із собакою.

До змагань дітей готує провідний спеціаліст кінологічного центру Степан Єрьоменко, інструктор Кінологічного союзу України за 6 категоріями.Він сам почав працювати з собаками в 12 років.

«У нас попереду велика робота. За місяць ми маємо пройти три етапи. Зараз ми проходимо курс слухняності за програмою «Собака у місті-2», далі буде складніше – пошук речей за запахом, а на завершення – захисна служба, коли ми вчитимемо собачку захищати дитину. Також діти разом із своїми вихованцями проходитимуть смугу перешкод – бар’єри, накладні стіни. Відтак юні кінологи будуть універсальними фахівцями», — розповів Степан Єрьоменко.