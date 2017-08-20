В поліції Донеччини вшанували пам’ять загиблих колег

Сьогодні у Головному управлінні поліції Донецької області відбувся мітинг-реквієм на честь героїв, полеглих у боротьбі зі злочинністю. Керівництво та співробітники поліції Донецької області, рідні і друзі загиблих зібралися біля обласного главку в Маріуполі, аби вшанувати пам’ять тих, хто у різні роки заради безпеки людей віддав найцінніше – власне життя.

22 серпня – день скорботи, коли по всій Україні згадують співробітників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. Матері, дружини та діти загиблих правоохоронців приїхали до Маріуполя, аби разом відзначити цю трагічну дату.

Поліція прифронтового регіону зазнала чи не найбільше втрат – лише за останні три роки у боротьбі з терористами загинуло 16 патріотів. А за роки незалежності України своє життя віддали 60 правоохоронців. У них був вибір: переслідувати озброєного злочинця, вийти самому проти банди, поїхати в «гарячу точку» — або піти додому та залишитися живими. Але жоден не розвернувся та не побіг, а зустрів бій, бо вдягнув форму саме заради цього – захищати мирних громадян.

Гімн України, три постріли у небо та сльози в очах – кожен знову переживає ті страшні хвилини, коли не стало їхніх синів, коханих чоловіків, турботливих тат, вірних друзів.

- Як правило, першими йдуть у бій зі злочинцями найкращі співробітники, які як ніхто інший усвідомлюють вірність Присязі та відданість обраній професії. Вони поклали своє життя дійсно заради миру, любові до Донеччини, до щасливого майбутнього нашої країни, — звернувся до присутніх начальник поліції Донецької області Віталій Невгад.

Полковник поліції подякував матерям за те, що виростили гідних синів та відзначив, що уся Україна пишається їхніми героїчними вчинками.

Рідні та поліцейські вшанували пам’ять загиблих правоохоронців хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної стели.

Разом з усіма – діти, яких злочинці залишили без найріднішої людини. Сиротами залишилися 12 неповнолітніх хлопчиків та дівчаток.

Полковник Невгад наголосив, що керівництво поліції Донеччини й надалі підтримуватиме родини полеглих героїв та робитиме все можливе, аби пам’ять про їх подвиги завжди жила в серцях українців.

Поминальні заходи відбулися по всій області. Зранку у Мангуші заступник начальника-начальник кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Сергій Колесник та начальник управління карного розшуку Артем Кисько поклали квіти до місця поховання Євгена Юханова, який до останнього подиху рятував людей в оточеному Дебальцевому в 2015 році.