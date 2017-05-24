В Приморском районе полицейские задокументировали нарколабораторию

Химик по специальности, 29-летний житель длительное время использовал свои знания для создания в домашних условиях амфетамина. Оборудование заказал через интернет, а чтобы не попасть в места лишения свободы, регулярно менял место проживания. Во время отработки функционирование нарколаборатории было прекращено, средства и реактивы направлены на экспертизу.

Среди частных домов района на Азовском побережье замаскировался подпольный «цех» по изготовлению опасного наркотика. Наниматель дома обустроил хозяйственное здание под лабораторию, поставил охладитель и наладил производство «фена».

Принадлежности злоумышленник заказал через сеть, рецепт частично позаимствовал тоже в интернете, пригодились и знания по химии, полученные во время обучения. Ингредиенты (прекурсоры, реактивы) покупал в свободной продаже в специализированных магазинах. Они не запрещены законодательно, не содержат наркотического составляющего и отдельно угрозы ни жизни, ни здоровью не несут.

Во время обыскных мероприятий полицейские изъяли 4 пакетика с расфасованным амфетамином, бумажный сверток с кристаллами «фена», которые были спрятаны в коридоре дома среди бытовых вещей. В хозяйственной постройке изъято колбы, реактивы и охладитель.

Со всеми предметами и веществами работают эксперты, выводы которых позволят предоставить окончательную правовую оценку нарколюбителю. Пока его действия квалифицированы по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Назначение наркотика (для личных нужд или для клиентов) тоже будет установлено в ходе расследования.