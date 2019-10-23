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В районе Театральной площади временно ограничат движение транспорта

Опубликовано 24 Окт 2019

дороги перекрытВ связи с подготовкой и проведением форума «RE: THINK» invest in Ukraine, в городе Мариуполе, с 12:00 24 октября до 22:00 1 ноября будет закрыто движение транспорта по пр. Мира на отрезке: от пр. Металлургов до Театральной площади.

Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты:

1. №1 «пос. Кировка — Автовокзал» по направлению «пос. Кировка — пр. Нахимова — пер. Нахимова — Автовокзал — Приморский б-р — ДЮИ — пос. Кировка»;
2. №4 «ДЮИ — Автовокзал» по направлению «ДЮИ — пр. Нахимова — пер. Нахимова — Автовокзал — Приморский б-р — ДЮИ »;
3. 15k направлению «ЖМР« Западный »- Автовокзал»;
4. №№ 10, 11 временно приостановлены.

Движение городского электротранспорта возобновится согласно действующих до перекрытия схем  со 2 ноября.

Маршрутные такси:

1. Движение пассажирского транспорта будет организовано по объездным направлениям по ул. Университетской и ул. Соборной.

Стоит отметить, информация о возможных временных перекрытиях движения транспорта будет сообщена позже.

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