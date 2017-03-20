В результате ДТП пострадала девушка-пешеход

По словам водителя, она перебегала дорогу на пешеходном переходе перед троллейбусом во время движения. На месте работает следственно-оперативная группа местной полиции. Пострадавшая доставлена в медучреждение.

Авария произошла в 8.40 на проспекте Нахимова (Приморский район Мариуполя). Местный житель 1957 года рождения, находясь за рулем автомобиля такси, двигался в направлении мариупольского порта. Мужчина утверждает, что скорость движения была не больше 40 км в час. Дорога была пустой, когда неожиданно на пешеходный переход перед троллейбусом, который двигался в это время по другой полосе, выбежала молодая девушка. В результате столкновения механические повреждения получила правая передняя часть автомобиля.

Водитель признается, что за почти 40 лет его водительского стажа это первая авария с его участием.

Сейчас полиция документирует последствия ДТП, пострадавшую забрала машина скорой помощи. Правовая оценка событию будет дана после проведения комплекса первоочередных мероприятий.