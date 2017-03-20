Последние новости

В результате ДТП пострадала девушка-пешеход

Опубликовано 22 Мар 2017

Мариуполь ДТП 22.03.17 1По словам водителя, она перебегала дорогу на пешеходном переходе перед троллейбусом во время движения. На месте работает следственно-оперативная группа местной полиции. Пострадавшая доставлена в медучреждение.

Авария произошла в 8.40 на проспекте Нахимова (Приморский район Мариуполя). Местный житель 1957 года рождения, находясь за рулем автомобиля такси, двигался в направлении мариупольского порта. Мужчина утверждает, что скорость движения была не больше 40 км в час. Дорога была пустой, когда неожиданно на пешеходный переход перед троллейбусом, который двигался в это время по другой полосе, выбежала молодая девушка. В результате столкновения механические повреждения получила правая передняя часть автомобиля.

Водитель признается, что за почти 40 лет его водительского стажа это первая авария с его участием.

Сейчас полиция документирует последствия ДТП, пострадавшую забрала машина скорой помощи. Правовая оценка событию будет дана после проведения комплекса первоочередных мероприятий.

Похожие сообщения

В Мариуполе полиция Донетчины оборудует «смарт-остановку»

Опубликовано 22 Мар 2017

Поиск людей под завалами, разминирование, собака-антитеррор

Опубликовано 21 Мар 2017

В Мариуполе начата установка «умных» видеокамер системы UASC

Опубликовано 21 Мар 2017

Воспитанники детского центра побвали с экскурсией в зоопарке

Опубликовано 20 Мар 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-