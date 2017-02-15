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В результате пожара в квартире многоэтажки пострадали дети

Опубликовано 17 Фев 2017

скораяБрат с сестрой получили 50-60% ожогов тела. Установлено, что огонь вспыхнул от обогревателя, который стоял в комнате, и быстро перебрался на детскую кровать. По данному факту полицейские начали проверку.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков вчера около часа ночи. В больницу были госпитализированы двое детей 2008 и 2009 годов рождения и их мать с ожогами разной степени тяжести, полученными в результате пожара.

Возгорание произошло ночью от обогревателя, который был установлен в одной из комнат квартиры высотного дома по улице Лавицкого. Запах гари почувствовал глава семейства. Именно он смог своевременно ликвидировать огонь и вызвать скорую помощь.

У матери диагностировано 5-7% ожогов тела, у ее детей — свыше 50%.

Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, полицейские проводят проверку.

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