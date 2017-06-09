В результате ссоры с матерью девушка ушла из дома и не вернулась

Коренюк Алина Владиславовна, 29.03.2004 года рождения, вчера около 18.30 в результате ссоры с матерью ушла из дома и обратно не вернулась. Развернут комплекс первоочередных розыскных мероприятий.

Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 162-163 см., волосы русые прямые ниже плеч.

Была одета в майку черного цвета на тонких бретельках, серые шорты до колен и синие резиновые шлепанцы. Особых примет не имеет. Мобильного телефона при себе не было.

Если вам известно ее местонахождение или вы владеете информацией о личности несовершеннолетней, сообщите об этом по телефонам 097-072-71-90, 098-285-01-18, 33-70-15 или 102.