В рюкзаку 55-річного чоловіка знайшли вибухонебезпечну речовину

Під час несення служби на території залізничного вокзалу, дільничні офіцери Центрального відділу поліції разом із співробітниками кінологічної служби головного управління Національної поліції в Донецькій області зупинили для перевірки документів невідомого.

Ним виявився 55-річний мешканець Тернополя. В ході проведення поверхневого огляду у рюкзаку чоловіка було виявлено та вилучено речовину схожу на тротил.

Вилучене спрямовано на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські ще раз нагадують про те, що громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, відповідно до вимог ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності.