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В Сартане полицейские задержали кабельного вора

Опубликовано 17 Янв 2017

s1_03_03_2015_На счету 27-летнего злоумышленника минимум три эпизода краж кабеля из промышленных колодцев, которые обеспечивали поставку в дома сартанцев оплаченных услуг связи. Следственно-оперативная группа полиции задержала похитителя, когда он возвращался с места совершения преступления со свежесрезанной продукцией.

Недостаток кабеля обнаружили сотрудники предприятия, которые обследовали телефонные колодцы на территории обслуживания, и позвонили на 102. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, которая уже через несколько часов, объезжая приближенную территорию, заметила мужчину с большой сумкой. Установив личность прохожего и проведя осмотр его вещей, были обнаружены мотки кабеля. В дальнейшем они были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Безработный и ранее судимый злоумышленник пояснил, что продукцию действительно срезал с помощью домашних подручных средств и планировал сдать полученную медь в пункт приема металла. Опаливал кабель мужчина на заброшенных дачных участках подальше от посторонних глаз, а медную составляющую относил каждый раз в новую приемку, чтобы исключить возможность быть изобличенным. Пока предприятие несло убытки в тысячах гривен, житель сбывал его продукцию до 500 гривен за один раз.

В настоящее время установлена ​​его причастность к трем фактам хищений на территории прифронтового поселка. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 3 лет лишения свободы.

 

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