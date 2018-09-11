В сервисных центрах МВД представили арт-объект – кресло из автомобильных заглушек

Сервисные центры МВД начали акцию по сбору автомобильных заглушек, чтобы привлечь внимание водителей к необходимости соблюдения требований безопасности на дороге и пользования ремнями безопасности. При запуске кампании представили также арт-объект – автокресло с ремнем безопасности, изготовленное из 1079 заглушек. Последние собранные в рамках акции сети АЗК «ОККО» «Сдай заглушку – выбери жизнь».

«Именно сервисные центры МВД ежедневно контактируют непосредственно с водителями. Поэтому мы считаем необходимым в рамках своей социальной ответственности инициировать и поддерживать акции, направленные на безопасность на дороге. Правила дорожного движения обязывают быть пристегнутыми, это простое правило, которое должно базироваться, в первую очередь, на сознании сохранения себя и окружающих», – отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Сеть АЗК «ОККО» в течение семи недель с 15 января по 4 марта 2018 года проводила акцию «Сдай заглушку – выбери жизнь», целью которой было напомнить о необходимости постоянного использования ремней безопасности. Все желающие могли сдать на АЗК «ОККО» заглушку автомобильных ремней безопасности и получить шанс выиграть ценные призы. По результатам утилизации всех собранных заглушек было изготовлено арт-объект – автомобильное кресло с ремнем безопасности.

«Мы благодарны государственным органам, что поддержали инициативу и присоединились к нашему проекту. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся уменьшить статистику по количеству ДТП в Украине. До конца года со своим арт-объектом мы планируем посетить еще два региона», – прокомментировала Ярослава Полякова, руководитель Департамента корпоративных коммуникаций сети АЗК« ОККО ».

Теперь к сбору заглушек присоединились сервисные центры МВД. Акция начнется с территориального сервисного центра МВД в Киеве, который находится по адресу: проспект Степана Бандеры, 26В. Граждане смогут присоединиться к акции во всех территориальных сервисных центрах МВД столицы в течение 2-х месяцев, затем арт-объект будет путешествовать по сервисным центрам МВД по Украине и напоминать о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

Пристегивание является общепринятой нормой для всех европейских стран, но лишь 15% водителей в Украине пользуются ремнями безопасности. Такие результаты показало исследование «Уровень пользования ремнями безопасности среди водителей в Украине», проведенное весной 2017 общественными организациями в рамках Кампании «За безопасные дороги».

«На сегодняшний день в Украине существует проблема культуры вождения и восприятия правил дорожного движения. Для того, чтобы изменить поведение участников дорожного движения нужны активные действия полиции, направленные на выявление нарушителей, и просветительские кампании, в частности, по опровержению распространенных мифов о бесполезности ремней безопасности», – отметила координатор Кампании» За безопасные дороги «Олеся Холопик.

Игнорирование ремней безопасности и недостаточное наказание (штраф в размере 51 грн) за нарушение этого требования правил дорожного движения нередко стоит людям здоровья или даже жизни. Если бы Украина достигла вполне реального 80%-уровня пользования ремнями безопасности, можно было бы спасти около 630 человеческих жизней ежегодно.

Подпунктом 2.3в) Правил дорожного движения Украины предусмотрены обязанности водителя пользоваться ремнями безопасности и не перевозить не пристегнутых пассажиров. В подпункте 5.2.б) указанных Правил также отмечается, что пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны во время передвижения на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми (кроме пассажиров с инвалидностью, физиологические особенности которых мешают пользоваться ремнями безопасности), а на мотоцикле и мопеде – в застегнутом мотошлеме.

«Мы постоянно акцентируем внимание учащихся на необходимости пристегиваться. Вы можете быть осведомленным водителем, помнить названия всех знаков, но вы никогда не можете контролировать других участников дорожного движения. Именно поэтому пристегиваться должны все без исключения», – отметил председатель Всеукраинского объединения автошкол Украины Илья Щербина.