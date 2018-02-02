В школах Донеччини тривають «Факультативи з поліцейськими»

В маріупольському технологічному ліцеї відбулися нестандартні заняття, під час яких учні різних класів мали змогу познайомитися з професією поліцейського, отримати майстер-клас з рукопашного бою та дізнатися, що робити, якщо тебе цькують однокласники.

2 лютого до ліцеїстів в рамках проведення профорієнтаційної роботи завітав поліцейський «десант»: співробітники управління кадрового забезпечення обласного главку поліції Донеччини спільно з представниками Донецького юридичного інституту.

У навчальному закладі здобувають освіту понад 350 дітей, які здебільшого вивчають точні науки. Для учнів 11-х класів випуск не за горами, і тому більшість вже визначилися зі своєю майбутньою професією. Дехто з майбутніх IT-фахівців обговорює можливість вступу до Харківського національного університету внутрішніх справ на спеціальність «Кібербезпека». А загалом близько 15 ліцеїстів з випускних класів планують у майбутньому пов’язати своє життя з правоохоронними органами.

Тому зустріч з поліцейськими була для більшості ліцеїстів бажаною. а головне – корисною. Аби охопити максимальну кількість учнів, захід проводився одночасно в 5-ти локаціях.

Старшокласників ознайомили з умовами вступу до вишів системи МВС, зокрема до ДЮІ, адже з минулого року інститут знову працює на Донеччині, в Маріуполі.

Учні 8 класу потрапили на демонстрацію озброєння поліцейських, де їх ознайомили з правилами поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Фахівці тренінгового центру поліції продемонстрували 7-класникам прийоми самозахисту та розповів про заходи безпеки при раптовому нападі правопорушника у під’їзді, на вулиці, у транспорті, у громадському місці, а також за умови наявності великого скупчення людей.

З 9-класниками працювала психолог, яка у доступній ігровій формі та за допомогою наочних засобів розповіла, як виявити підлітків з так званою девіантною поведінкою, тобто з поведінкою, яка є відхиленням від норми. Адже саме такі діти найчастіше проявляють схильність до вчинення правопорушень. У паралельному класі відбулася зустріч з ветераном МВС та молодим співробітником поліції. Для підлітків було надзвичайно цікаво дізнатися, як ловили злочинців у вік без комп’ютерів і мобільних телефонів, та порівняти це з діяльністю сучасних поліцейських.