В школах Донецкой области появится новый «предмет» – «Факультатив с полицейским»

Занятия стартуют на этой неделе, в первые дни после каникул. Здесь не будет оценок, на них не нужно сдавать экзамены. Только живое, дружеское общение с сотрудником полиции. Правоохранители расскажут, как уберечься от опасности, узнают о проблемах детей и помогут в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются подростки. Такие уроки внедряются в каждой школе по всей области. А первый «Факультатив с полицейским» проведет начальник полиции Донетчины генерал Аброськин.

Проект направлен на безопасность и сохранение жизни детей. Чтобы спасти малыша от угроз, которые подстерегают их в зоне боевых действий, а часто – и от собственных родителей, которые бросают на произвол судьбы и убивают своих детей, руководством полиции Донетчины разработан комплекс превентивных действий. Наряду с работой в семьях с родителями, правоохранители начинают мероприятия в школах на постоянной основе. Никаких посредников – родителей, учителей — полицейские напрямую будут работать с детьми.

- Это делается для того, чтобы вовремя выявить проблемы, от которых страдают дети и предупредить тяжелые последствия. Важно, чтобы дети поняли – они не сами, мы – друзья, мы способны им помочь, что бы не случилось. Мы хотим, чтобы дети не молчали, не прятали боль в себе, а знали – достаточно позвонить на 102, и спасение придет, — отметил инициатор проекта Вячеслав Аброськин.

Такие задачи генерал поставил руководителям отдела ювенальной превенции и колл-центра 102 Единого аналитического сервисного центра. В UASC работают квалифицированные операторы, которые специально обучены принимать звонки от детей, независимо от возраста. А полицейские ювенальной превенции обеспечивают оперативное реагирование и всестороннюю помощь юным гражданам.

Так, только в этом году в колл-центр, который обслуживает Мариуполь, Краматорск, Славянск, Торецк, — обратились 22 ребенка. В 2016 году в полицию поступило 1170 вызовов от детей.

Нововведение внедряется в каждой школе по всей области — это 556 учебных заведений, где учатся 150 тысяч детей. Занятия с полицейскими будут продолжаться до окончания учебного года.

Первый урок проведет в мариупольской школе главный полицейский Донетчины Вячеслав Аброськин. По области к детям придут руководители территориальных подразделений, а затем – сотрудники различных служб полиции.

В роли школьных учителей – оперативники уголовного розыска, которые раскрывают запутанные преступления, спецназ, взрывотехники, кинологи. К каждому из них можно обратиться с любым вопросом.

Каждый ученик получит специально разработанную продукцию, чтобы контакты полиции и важная информация всегда были перед глазами.