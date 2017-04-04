В школе полиция провела учения по эвакуации детей

По легенде, в разгар уроков в коридоре школы №18 обнаруживают предмет, похожий на взрывное устройство. Более 600 детей покинули здание в течение 2 минут. Полиция провела занятие с преподавателями и учащимися школы и напомнила о правилах безопасности в случае обнаружения подозрительных находок.

У школьников был обычный день, но в середине урока прозвучал звонок, обозначающий тревогу. Как оказалось, одним из учителей на 2 этаже была обнаружена коробка с проводами.

Директор сообщила об опасной находке на линию 102, и на место срочно прибыли следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции г. Мариуполя, взрывотехническая служба и кинолог со своим четвероногим питомцем.

Всего за 2 минуты 614 ребят вместе с преподавателями покинули школу.

Служебный пес Арес, натренированный на поиск оружия и боеприпасов, обследовал коробку и показал, что внутри – взрывчатка.

С соблюдением всех мер безопасности полицейские вынесли подозрительную «посылку» и на глазах у школьников во взрывозащитном контейнере уничтожили её.

Правоохранители обследовали всю школу и в очередной раз напомнили о правилах поведения при обнаружении неизвестных и подозрительных предметов, так как с приближением тёплого времени года дети чаще будут находиться на улице и выезжать на природу. А занятия такого рода дисциплинируют учащихся и учат правильному поведению в нестандартных, опасных ситуациях.