В следственном изоляторе пресечена попытка передачи наркотиков

Белые таблетки были спрятаны в пластиковую бутылку со сгущенкой. Каким образом они попали туда и кто отправлял самом деле посылку, предстоит установить следствию. Начато досудебное расследование.

Сообщение о том, что в пакете с предметами питания обнаружены подозрительные таблетки, поступило к полицейским от сотрудников режимного учреждения. Посылку, которая предназначалась 28-летнему следственно-арестованному передавал житель Левобережья Мариуполя 1996 года рождения.

Проводятся следственные и оперативные действия, направленные на установление адресата наркосодержащей посылки. Таблетки изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.311 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.