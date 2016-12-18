В течение новогодних праздников родители дважды разыскивали несовершеннолетних детей

В первом случае девушка не вернулась после новогодней ночи домой, во втором — двое друзей пошли в магазин, не предупредив об этом родителей. В обоих случаях противоправных действий в отношении несовершеннолетних допущено не было.

1 января в 19.25 в полицию с обращением о том, что дома отсутствует девушка 2004 года рождения, обратился отец. Мужчина рассказал о том, что дочь ушла праздновать Новый год к подруге еще 31 декабря в обед, однако так и не вернулась. Правоохранители немедленно приступили к установлению ее местонахождения. Выяснилось, что несовершеннолетняя находится за пределами города и не планировала возвращаться к родным.

2 января вечером на линию 102 поступило еще одно сообщение от жителя о том, что из дома ушел мальчик вместе с другом. Верхняя одежда товарищей осталась дома. Однако, вскоре правоохранителям сообщили, что несовершеннолетние находятся дома, а в течение этого времени ходили в магазин, о чем известили родителей.

В первом случае с семьей проведена профилактическая беседа и составлены административные материалы по факту невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.

Праздничные дни продолжаются. Вскоре жители будут встречать Рождество. Правоохранители еще раз обращаются к родителям с просьбой следить за своими детьми, чтобы избежать несчастных случаев с их участием и иметь возможность владеть информацией об их местонахождении и состоянии здоровья. В случае, если связь с несовершеннолетними отсутствует, а дома их нет, немедленно звоните в полицию по телефону 102.