В течение суток полицейские дважды возвращали несовершеннолетних родителям

В обоих случаях 15-летние школьницы были разысканы в течение нескольких часов. Причинами конфликтов прослужили противоречия со взрослыми по поводу установленных ограничений. Решается вопрос о привлечении родителей белянок к административной ответственности.

Вчера в 20 часов в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что после занятий домой не вернулась ученица общеобразовательной школы. Девушка — сирота и находится под опекой родственника. В течение двух часов ее местонахождение было установлено. Она проводила время у своего парня и не хотела возвращаться домой. Ей не нравились запреты опекуна, ведь сама белянка чувствовала себя вполне взрослой.

А сегодня около 11 часов в полицию за помощью обратилась многодетная мать из прифронтовой Сартаны. Ее дочь еще вчера пошла в школу, и до сих пор не вернулась. К поиску несовершеннолетней были подключены сотрудники криминальной полиции Кальмиусского отделения полиции. Несмотря на позднее обращение матери, школьница была разыскана у знакомых. Из-за постоянных ссор с женой, девушка не хотела возвращаться в семью.

Сейчас белянки возвращены в учебный процесс, правонарушений в их отношении не совершено. Что касается родителей, то с ними и их детьми проведены профилактические беседы. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.