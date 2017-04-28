В течение суток задержаны двое мариупольцев, которые уложили оппонентов на больничную койку

Нож, как средство от ревности, и удар, который надолго закрывает в больнице, — двое жителей окажутся в зале суда из-за собственных эмоций. В отношении них начато досудебное расследование за причинение тяжких телесных повреждений.

Первый случай произошел в прифронтовой Талаковке (Кальмиусский район). Там двое знакомых во время разговора поссорились. Возмущенный словами собеседника, 26-летний мариуполец единожды ударил мужчину по лицу. Этого оказалось достаточно, чтобы тот потерял равновесие и при падении получил тяжелые травмы головы. Наряд ГБР задержал подозреваемого и доставил его в районное отделение полиции.

А на Левобережье ссора произошла между двумя компаниями из-за девушки. Решив закончить конфликт, один из участников достал нож и ударил оппонента в живот. Студент 1996 года рождения получил проникающее ранение и сейчас находится в больнице. После совершенного злоумышленник начал скрываться от правоохранительных органов.

Чуть больше суток понадобилось розыскникам Левобережного отделения полиции, чтобы установить местонахождение беглеца. Перед тем, как он был задержан, полицейские установили всех участников ссоры, опросили свидетелей и очевидцев, а также собрали первоначальную доказательную базу вины подследственного.

По обоим фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.