В Центральной библиотеки им. В.Г. Короленко прошел День поэзии

Весна – самое поэтическое время года. Не случайно и день поэзии во всем мире отмечают именно в марте. Поэзия — это самый возвышенный и, при этом, самый точный вид художественного слова. В Мариуполе культовым местом встречи поэтов является читальный зал Центральной библиотеки им. В.Г. Короленко, где каждый год проходят вечера поэзии с участием мариупольских авторов. Как и вечер поэтического настроения «Пишу, живу, дышу…», который собрал ценителей поэзии в этот мартовский день в литературной гостиной библиотеки.

Горожанам выпала возможность познакомиться с мариупольской поэтессой Еленой Кулигиной, учителем украинского языка и литературы Мариупольского городского технологического лицея. Представляя поэта гостям вечера ведущая – заведующая сектором читального зала Наталья Кибкало – рассказала, что Елена Кулигина открыла свой поэтический талант осенью 2014 года, пишет произведения на трёх языках: русском, украинском, французском, выполняет поэтические переводы с французского, английского и польского языков. С 2015 года Елена – основатель и руководитель детского литературного клуба «Младой Пегас».

В литературной гостиной в исполнении Елены прозвучали поэтические размышления о жизни, природе, любви и взаимоотношениях на языке Пушкина, Шевченка, Верлена.

Чтобы донести глубокий смысл своих стихов до публики, на вечере поэтесса экспериментировала с синтезом поэзии и классической музыки. Особую атмосферу вечера задали песни на стихи Е. Гончаренко, Е. Кулигиной и Т. Ермаковой исполненные в неповторимой, неподражаемой манере бардом Андреем Чернухой.