В центрі Маріуполя виявили пістолети і гранати

Три бойові гранати, два газові пістолети, перероблені під зброю травматичної дії, набої, електрошокер та балаклави вилучили співробітники управління карного розшуку поліції Донецької області у місцевого жителя. Власник арсеналу перевіряється на причетність до нерозкритих злочинів з використанням зброї.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що житель Маріуполя зберігає вдома зброю та боєприпаси.

Під час обшуку у квартирі багатоповерхівки оперативники виявили у спальні злочинний набір – перероблені пістолети та набої до них, розібрану рушницю, ножі, маски-балаклави.

Крім того, в гаражі, що належить підозрюваному, вилучено три гранати РГД-5.

30-річний безробітний маріуполець повідомив, що зброю та боєприпаси він придбав в 2014-15 роках в якості «сувенірів». Обставини придбання зброї встановлюються.

Наразі розшуковці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння злочинів на території Донеччини.

Відносно підозрюваного відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, з 22 квітня на території Донеччини триває загальнодержавне відпрацювання з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. Уникнути кримінальної відповідальності за зберігання небезпечних предметів можна, добровільно здавши їх до поліції.