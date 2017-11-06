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В Украине массово воруют мобильные номера и взламывают счета

Опубликовано 08 Июл 2019

телефон3В Украине участились случаи мошеннического похищения мобильного номера телефона. Самая распространенная схема выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д). Дальше – заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона из которых ранее звонили.

Как заявляют в пресс-службе Киберполиции, после получения контроля над карточкой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего. Стоит отметить, что меньше всего таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки, владельцу необходимо посетить сервис и подтвердить свою личность, предоставив работнику личный паспорт.

Также есть случаи другой схемы мошенничества. Звонят с Киевского номера и представляются оператором сотовой связи, задают вопросы о качестве сети, предлагают разные услуги от смены пакета до настроек интернета. При этом уточняют, зарегистрирована ли сим-карта по паспорту. Если ответ «нет» — предлагают перейти на пакет повышенной безопасности, так как участились случаи мошенничества. При согласии высылают код в смс, который нужно продиктовать! После чего говорят, что телефон перезагрузится через 20 — 30 минут. После этого они получают доступ к номеру телефона, а также данным аккаунта Google.

Чтобы минимизировать риски воровства средств с вашего банковского счета, киберполиции советует:

  • Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам
  • Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга
  • Зарегистрировать номер телефона по паспорту только лично в салоне оператора связи
  • В большинстве украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой
  • Не передавайте карточку третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное
  • Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн
  • Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //)
  • Если же Вы все-таки стали жертвой подобных преступлений, советуем не медлить и сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции.

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