В Украине массово воруют мобильные номера и взламывают счета

В Украине участились случаи мошеннического похищения мобильного номера телефона. Самая распространенная схема выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д). Дальше – заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона из которых ранее звонили.

Как заявляют в пресс-службе Киберполиции, после получения контроля над карточкой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего. Стоит отметить, что меньше всего таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки, владельцу необходимо посетить сервис и подтвердить свою личность, предоставив работнику личный паспорт.

Также есть случаи другой схемы мошенничества. Звонят с Киевского номера и представляются оператором сотовой связи, задают вопросы о качестве сети, предлагают разные услуги от смены пакета до настроек интернета. При этом уточняют, зарегистрирована ли сим-карта по паспорту. Если ответ «нет» — предлагают перейти на пакет повышенной безопасности, так как участились случаи мошенничества. При согласии высылают код в смс, который нужно продиктовать! После чего говорят, что телефон перезагрузится через 20 — 30 минут. После этого они получают доступ к номеру телефона, а также данным аккаунта Google.

Чтобы минимизировать риски воровства средств с вашего банковского счета, киберполиции советует:

Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам

для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга

мобильного банкинга Зарегистрировать номер телефона по паспорту только лично в салоне оператора связи

В большинстве украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой

для осуществления операций с SIM-картой Не передавайте карточку третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное

третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн

для оплаты товаров или услуг онлайн Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //)

Если же Вы все-таки стали жертвой подобных преступлений, советуем не медлить и сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции.

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