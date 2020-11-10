В Украине ввели «карантин выходного дня»

Кабинет министров Украины поддержал введение «карантина выходного дня» — с 14 по 30 ноября 2020 года. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Карантин начнет действовать с 14 ноября до 30 ноября с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В будние дни по всей Украине будут действовать ограничения, которые вводились для оранжевой зоны карантина.

В выходные дни будет запрещено:

проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;

прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью работы на вынос;

работа торговых центров и других развлекательных заведений;

работа фитнес-центров и бассейнов.

Будет разрешено: