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В Украине ввели «карантин выходного дня»
Опубликовано 12 Ноя 2020
Кабинет министров Украины поддержал введение «карантина выходного дня» — с 14 по 30 ноября 2020 года. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
Карантин начнет действовать с 14 ноября до 30 ноября с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В будние дни по всей Украине будут действовать ограничения, которые вводились для оранжевой зоны карантина.
В выходные дни будет запрещено:
- проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;
- прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью работы на вынос;
- работа торговых центров и других развлекательных заведений;
- работа фитнес-центров и бассейнов.
Будет разрешено:
- работа продуктовых магазинов, аптек, заправок (без зон питания), ветеринарных аптек;
- предоставление финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений, деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей;
- работа операторов почтовой связи;
- деятельность по ремонту и техобслуживанию транспорта,
- деятельность по техническому обслуживанию регистраторов, расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного потребления.