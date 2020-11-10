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В Украине ввели «карантин выходного дня»

Опубликовано 12 Ноя 2020

карантинКабинет министров Украины поддержал введение «карантина выходного дня» — с 14 по 30 ноября 2020 года. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Карантин начнет действовать с 14 ноября до 30 ноября с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В будние дни по всей Украине будут действовать ограничения, которые вводились для оранжевой зоны карантина.

В выходные дни будет запрещено:

  • проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;
  • прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью работы на вынос;
  • работа торговых центров и других развлекательных заведений;
  • работа фитнес-центров и бассейнов.

Будет разрешено:

  • работа продуктовых магазинов, аптек, заправок (без зон питания), ветеринарных аптек;
  • предоставление финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений, деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей;
  • работа операторов почтовой связи;
  • деятельность по ремонту и техобслуживанию транспорта,
  • деятельность по техническому обслуживанию регистраторов, расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного потребления.

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