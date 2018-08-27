В Украине запустили сервис на основе открытых данных о первой регистрации авто

Впервые в Украине Главный сервисный центр МВД опубликовал открытые данные о регистрации транспортных средств на национальном портале data.gov.ua. На основе открытых данных Единого государственного реестра МВД о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцев создан онлайн сервис о первой регистрации авто, который дает возможность каждому гражданину самостоятельно получить информацию об автомобильном рынке в несколько кликов.

Впервые транспортное средство попадает в данный реестр после приобретения и регистрации владельцем в территориальном сервисном центре МВД. Далее в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена владельца, номерного знака, осуществление переоборудования и тому подобное. Сервис на основе открытых данных не содержит конфиденциальной информации, но при этом предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто. Благодаря сервису можно сравнивать данные о регистрации транспортных средств по региону, дате выпуска, марке, модели, объеме двигателя, типу топлива и цвету.

Реализация такого проекта стала возможной при содействии Государственного агентства по вопросам электронного управления в рамках проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах» / TAPAS, реализуемого Фондом Евразия в партнерстве с Texty.org.ua.

«Политика открытости правительства в Украине предусматривает, что информация, которой владеет государство, должна быть одинаково доступна всем гражданам. В декабре 2017 года правительством внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2015 № 835 «Об утверждении Положения о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных», согласно которым количество наборов, подлежащих открытию, увеличено до 600. С тех пор правительство открыло несколько сотен новых наборов данных. Работа над увеличением их количества, улучшением качества и удобства использования всеми, кто заинтересован, продолжается постоянно. Яркий пример — представленный сегодня сервис, который призван исключить манипуляции государственными данными и выровнять информационные условия для всех участников», – отмечает председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александр Рыженко.

Сервис на основе открытых данных поможет понять тенденции автомобильного рынка в Украине, предложить государству новые способы использования таких открытых данных для повышения доступности услуг в этой сфере, или же выделить интересные факты. Кроме данных о регистрации легковых автомобилей проект охватывает данные о регистрации транспортных средств других категорий, в частности, автобусов и микроавтобусов.

«Ежегодно в Украине осуществляется более миллиона регистрационных операций с транспортными средствами, в частности, в 2017 году их было 1415 512. Журналисты, общественные организации, бизнес постоянно нуждались в доступе к информации для анализа рынка и информирования граждан. Теперь возможно исследовать реальное состояние украинского авторынка в несколько кликов и качественно изменить его будущее. Сервис предоставляет доступ к информации, начиная с 2013 года, ее обновления будет осуществляться ежемесячно», — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Сервис будет полезен потребителям для мониторинга автомобильного рынка и получения достоверной информации о наиболее популярных марках и моделях авто. Бизнес сможет больше узнать о потребительском поведении и предпочтениях граждан – в частности, какие автомобили покупают жители различных регионов, как влияет цвет авто на его популярность и тому подобное.

«Открытые данные о первичной регистрации авто позволят планировать и регулировать государственную политику в автомобильной сфере, как это часто делается в ЕС. Например, в конце года данные покажут, привело ли к росту количества электромобилей временное уменьшение пошлин на них и была ли эта мера эффективной для стимулирования покупки электромобилей. Также мы сможем наблюдать динамику регистрации автомобилей с дизельными двигателями, которые больше, чем бензиновые загрязняют окружающую среду. Эти и другие данные вместе с другими мерами позволят государству более эффективно действовать для распространения использования экологических видов топлива», – отметила руководитель направления открытых данных проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам»(TAPAS) Екатерина Онилиогву.

Связаться с авторами проекта, а также направить пожелания и предложения к нему возможно по адресу texty.cars@gmail.com.