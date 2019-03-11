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В Украине заработал Электронный кабинет водителя

Опубликовано 13 Мар 2019

53066238_2360535047510119_1968208208371646464_nС декабря прошлого года в Украине работает Электронный кабинет водителя. Теперь каждый может узнать актуальную информацию о своих авто и водительского удостоверения, проверить и оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-кодом и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги». Доступ к электронной Кабинета осуществляться с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного правительства и при поддержке проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам» / TAPAS и Фонда Восточная Европа.

«Сегодня государственные услуги выходят на новый уровень качества. С начала реформы диджитализация была одним из наших приоритетов, Электронный кабинет водителя — главный ее результат на данный момент. Этот сервис минимизирует затраты времени и усилия клиентов сервисных центров МВД, делает самые популярные услуги одинаково доступны для всех граждан страны, исключает человеческий фактор и ликвидирует коррупционные риски», — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Что изменилось?

Ранее большинство административных и сервисных услуг водителям предоставляли только непосредственно в сервисных центрах МВД. Так, актуальную информацию о транспортном средстве и водительское удостоверение можно было узнать только после личного обращения граждан, что требовало личное присутствие. В то же время, информацию о штрафах можно получить только в виде почтового сообщения через несколько дней после совершения правонарушения.

Отныне водители могут зайти в свой е-Кабинет, выбрав удобный для себя порядок электронной идентификации, и с комфортом пользоваться рядом услуг, переведенных в удобный онлайн-формат. К примеру, гражданин может:

- просмотреть информацию о своих водительских удостоверениях (национальное и международное);

- узнать всю актуальную информацию о своих транспортных средствах (технические характеристики, право собственности, истории авто);

- проверить, наложенные обременения на ТС;

- оперативно получить полную информацию об админнарушении.

«Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Кабинета, необходимо пройти электронную идентификацию. Это — обязательное условие доступа практически для всех публичных услуг, предоставляемые государством в онлайне. Отныне Украинская доступна мобильная идентификация, то есть MobileID, предусматривающий интеграцию цифровой подписи в SIM-карту телефона. Поэтому е-услуги становятся еще удобнее и доступнее для граждан», — отмечает председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александр Рыженко.

По уплате штрафов: благодаря электронной Кабинета отныне больше не нужно стоять в очереди в банках или заполнять «от руки» платежки. Здесь пользователь сможет быстро как сформировать платеж, так провести его онлайн.

Для желающих заказать индивидуальные номерные знаки в Электронном кабинете водителя доступна возможность быстрой проверки, выбранный знак свободен в данном регионе, и сразу заказать макет.

Также с помощью электронной Кабинета можно эффективно организовать свой визит в СЦ МВД, выбрав онлайн удобные дату и время. Сервис поможет избежать очередей и заранее спланировать свой день.

Проверка по VIN-коду

Революционным нововведением стала возможность проверить любое транспортное средство по VIN-кодом, изрядно удобно при купле-продаже авто. Так, бесплатно можно узнать о последней операции с транспортным средством, дату и место его последней регистрации, год выпуска и общие технические характеристики.

За 45,68 гривен пользователям Электронного кабинета водителя станет доступной информация о количестве предыдущих владельцев, участие авто в ДТП, наличие запрета на продажу или обременений, страхование и тому подобное.

«Запуск электронного кабинета водителя был одной из приоритетных задач нашего проекта на 2018 год в рамках поддержки украинского правительства в развитии электронных сервисов. Ведь это не только упрощает получение услуг для более четырех миллионов клиентов сервисных центров МВД, но и делает процесс более прозрачным, а, соответственно, снижает потенциальные коррупционные риски. Следующий важный шаг — проведение просветительской работы с водителями, ведь до сих пор многие даже не знают, что информация, например, за VIN-кодом, за которую они платили в кулуарах, доступна и бесплатной, а теперь еще и предоставляется в удобном электронном формате. Благодарим наших партнеров за совместную работу над сервисом, и нашим донорам — за возможность реализовать запуск таких важных для общества услуг», — отметил Петр Матияшек, директор проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам»/ TAPAS.

«Фонд искренне радуется возможности приобщиться к разработке очередной э-услуги, которая является чрезвычайно запрашиваемой и популярной. Как представители общественного сектора мы понимаем, насколько важны такие сервисы: они уменьшают коррупционные риски и позволяют мониторить злоупотребления и ситуацию в этой сфере», — подчеркнул Виктор Лях, президент Фонда Восточная Европа.

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