В Україні вводиться режим надзвичайної ситуації

За відповідне рішення проголосував Кабінет Міністрів України на черговому засіданні. Окремо Уряд проголосував за продовження карантину на 30 календарних днів до 24 квітня.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що до 24 квітня Єдина система цивільного захисту переходить у режим надзвичайної ситуації.

«Ми пропонуємо ввести рішенням Уряду режим надзвичайної ситуації по всій державі. Пропонується призначити заступника міністра охорони здоров’я України, головного санітарного лікаря керівником робіт з ліквідації надзвичайної санітарно – біологічної ситуації в Україні природного характеру державного рівня. Реалізація цього проєкту не потребує додаткових витрат, а перш за все, потребує стабілізації державного фонду», — сказав Арсен Аваков.

Прем’єр – міністр України Денис Шмигаль зазначив, що додатково до цього рішення Кабмін постановив: належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів; залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби; усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію; надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Нагадаємо, раніше режим надзвичайної ситуації діяв в окремих областях України.