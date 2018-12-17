В Україні запустили Єдину систему авіабезпеки МВС

В Україну сьогодні, 21 грудня, прибули перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma в рамках Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.

Один з них передали підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій, інший — Національної гвардії України. Всього до кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС в рамках україно-французького контракту отримає 55 вертольотів Airbus.

Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки зусиллям команди МВС проект з авіаційної безпеки вдалося запровадити за рекордно короткий термін.

«Сьогоднішій день — не пересічна подія, це яскраве свідчення укріплення матеріальної бази для наших прикордонників, для наших рятувальників, для нацгвардійців. А також це символ нашої активної співпраці з ЄС. Пройшло менше року як ми обговорювали цей формат співпраці з Президентом Франції Емануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Треба відмітити ефективну роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та всієї переговорної команди. А також на повагу заслуговує підготовка прикордонників, рятувальників, поліції та нацгвардії», — сказав Президент.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що це лише перші «ластівки» Української системи авіаційниої безпеки і до кінця 2021 року їх буде 55.

«160 днів тому, 14 липня — на День взяття Бастилії, у головне державне свято Французької республіки, ми підписали з французькою стороною безпрецедентний за масштабом контракт на закупівлю Україною 55 гвинтокрилів фірми Airbus Helikopters для Міністерства внутрішніх справ України. Сьогодні, у найкоротший день року, ми зустрічаємо перших великих «ластівок». Ці багатоцільові потужні красені Airbus Helikopters Super Puma дають старт практичному етапу створення Української системи авіаційний безпеки. Державна служба надзвичайних ситуацій та Національна гвардія України стали потужнішими на 11 тон кожна!», — сказав Арсен Аваков.

Міністр розповів, що у найближчі 3 роки підрозділи ДСНС отримають 21 гвинтокрил Н225 Super Puma, 10 — Н145 і 24 гвинтокрила Н125.

«Транспортування хворих, розвідка зон надзвичайних ситуацій, гасіння масштабних пожеж стануть можливими для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Охорона та моніторинг кордону — для Державної прикордонної служби. Виконання спеціальних поліцейських функцій та розшук злочинців — для Нацполіції. Транспортування бійців і техніки, розвідка та виконання спеціальних операцій — для Національної гвардії», — зазначив очільник міністерства.

Арсен Аваков наголосив, що МВС вивчило успішний досвід багатьох країн та розробило базову концепцію: усі гвинтокрили будуть мультифункціональними і в разі необхідності їх можна буде використовувати для вирішення будь-яких завдань.

Варто зазначити, в Україні буде розташовано центр технічного обслуговування цих гвинтокрилів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом.

«Я впевнений: система авіаційної безпеки МВС — це принципово нова якість життя для українців, це врятовані життя, захист і допомога у будь-якій важкій ситуації! Це сервіс і безпека для кожного у будь-якому куточку країни. Це — міць та незалежність України», — наголосив Арсен Аваков.