В Ужгороді відбудеться перша програма внутрішнього обміну студентами

19 березня в Ужгороді розпочнеться програма GOxChange: студенти з Маріупольського державного університету приїдуть в столицю Закарпаття, аби розвіяти стереотипи про незнане ними місто. Протягом 10 днів вони досліджуватимуть Ужгород та створюватимуть власні фото-, відео- і текстові медійні проекти про нього.

Програму обміну організовано, аби студенти з різних частин країни дізналися більше про українські міста, і тим самим позбулися стереотипів один про одного. Так, при анкетуванні про Маріуполь, студенти Ужгорода зазначили, що на їхню думку, місто Донеччини небезпечне, як й інші в регіоні. Існували упередження щодо національної ідентичності. Утім, коли студенти провели 10 днів у Маріуполі, їхня думка про Маріуполь змінилась. “Я усвідомила одну надважливу річ – не слід надміру довіряти медіа і пліткам, треба самому спілкуватися з людьми, і бажано з багатьма. І чим більше думок ти почуєш, тим більше ти зможеш проаналізувати, і тим правильніші висновки ти зробиш”», — підсумувала учасниця GOxChange Галина Гичка.

О 17:00 того ж дня відбудеться спільна робота ужгородців та маріупольців над проектами про Закарпаття. А 20 березня о 10:30 для студентів із Маріуполя розпочнетьчя екскурсія містом «Втрачений Ужгород».

Детальніше про програму GOxChange можна дізнатися тут.

Слідкувати за перебігом програми можна тут.

Контакт для учасників: Юлія Федотовських – 098 782 84 96.