В «Веже» открылась выставка картин в стиле пэчворк

На базе культурно-туристического центра «Вежа» проходит выставка работ воспитанников Мариупольской школы искусств. Картины талантливых мариупольцев представлены в стиле пэчворк. Выставка продлиться до 20 октября.

Мозаичные картины поражают своей яркостью и оригинальностью. Они выполнены из кусочков газет и цветной бумаги, а стиль пэчворк придаёт картинам объём.

Пэчворк – это особая техника рукоделия, при которой изготавливаются цельные изделия из кусочков ткани или бумаги с отличающимся рисунком. Главная задача – сшить между собой разные кусочки ткани так, чтобы в итоге сложился некий единый рисунок.

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