В Волновахе почтили память жертв одного из 2 тысяч терактов в Донецкой области

Ровно 2 года назад на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь» снарядами «града» террористы убили 12 человек, находившихся в автобусе Златоустовка — Донецк. Еще 18 были ранены. Одним из первых тогда на место трагедии прибыл начальник полиции Донецкой области генерал Аброськин, который и сегодня почтил погибших во время митинга-реквиема возле памятного знака.

12 имен высечены на камне, который расположен на том же месте, где 13 января 2015 года произошла кровавая трагедия. Тогда террористы залповым огнем расстреляли мирных граждан — обычных жителей Волновахи и района, Донецка, Докучаевска, Макеевки. Сегодня на этом месте собрались все неравнодушные к человеческому горю люди, чтобы почтить погибших и поддержать их близких.

Начался митинг-реквием с гимна Украины. После к собравшимся обратился глава Волновахской райгосадминистрации Александр Баранник, который призвал людей помнить о тех, кто погиб в неожиданной войне со страной-соседом.

- То, что произошло 2 года назад, свидетельствует, что рука оккупанта ни в коем случае не дрогнет, не остановится ни перед чем: будь то гражданский, будь то военный. Он пришел сюда с одной целью — захватить и лишить нас нашей воли, лишить нас нашего государства. Мы должны ценить эту свободу и помнить о тех людях, которые в процессе этой борьбы погибли. И чтобы таких жертв больше не было, надо помнить и чтить те капельки мира, которые мы сейчас имеем, собрать их, чтобы это был один большой мир для всего нашего государства.

С просьбой объединиться вокруг мира ради победы украинского народа в этой войне обратился к людям и председатель Волновахского районного совета Валерий Лубинец.

- Этот знак будет напоминать нам, что такое война и что такое кровь. Мы будем учить свое подрастающее поколение, рассказывать о том, как люди, ни в чем на винные, погибли от рук захватчиков. И мы сделаем все, чтобы скорая победа наступила и пришли на Волновахскуюземлю мир и радость.

А начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин подчеркнул, что виновные будут наказаны.

- Сколько бы ни прошло времени — 5,10, 50 лет — убийцы будут установлены и наказаны. Они обязательно понесут ответственность за содеянное. А убитым, павшим от рук террористов, российских наемников, — вечная память. И мы будем чтить их вечно в наших сердцах, — отметил генерал.

Минутой молчания присутствующие почтили тех, кто погиб в тот день, всех тех, кто стал жертвой террора и отдал свою жизнь за независимость Украины в необъявленной войне.

Всего за три года в Донецкой области зарегистрировано более 2100 террористических актов. В результате террористической агрессии погибло более 2600 мирных граждан, более 6300 были ранены.

Полиция документирует каждое преступление, собирает доказательства по каждому факту, чтобы террористы ответили за содеянное перед законом.