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В Волновахе полицейские проводят проверку по факту отравления 3-летнего ребенка

Опубликовано 13 Фев 2017

скораяМальчик в реанимации в бессознательном состоянии. По предварительным данным, он отравился лекарством, которое было прописано старшему брату.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков Волновахской больницы вчера в 11.00.

Пострадавший мальчик — из многодетной семьи, которая живет в одном из сел Волновахского района. Мать одна воспитывает 5 детей в возрасте от 3 до 22 лет.

Как установили полицейские, ребенку стало плохо еще субботним вечером, мальчик жаловался на боль в животе. Утром состояние здоровья ухудшилось, и мать обратилась к медикам.

Когда ребенка доставили в больницу, он был уже без сознания. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика, решается вопрос о транспортировке пострадавшего в Мариуполь.

По предварительной информации, малыш нашел лекарство своего 22-летнего брата. Таблетки всегда находились в недоступном месте. Как ребенок смог добраться них, устанавливается.

Сейчас в семье работают полицейские ювенальной превенции. На учете в полиции семья не находилась, вела нормальный образ жизни, дети были ухожены.

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