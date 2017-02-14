В Волновахе пресечена незаконная перевозка металлолома

Водитель грузовика по заказу частного лица, на которого он работает, собирал лом черного металла на нелегальных приемках и вез груз в Мариуполь.

Во время несения службы сотрудники полиции по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль «КАМАЗ», на котором перевозилось 15 тонн лома черного металла без соответствующих документов. Водитель пояснил, что его работодатель дал ему задание проехать по селам Кураховского района, где на приемках металла собрать металлолом и перевезти его в Мариуполь.

На место вызвана следственно-оперативная группа Волновахского отделения полиции.

Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.