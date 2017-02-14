Последние новости

В Волновахе пресечена незаконная перевозка металлолома

Опубликовано 14 Фев 2017

ГАИ металл 13.02.17 1Водитель грузовика по заказу частного лица, на которого он работает, собирал лом черного металла на нелегальных приемках и вез груз в Мариуполь.

Во время несения службы сотрудники полиции по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль «КАМАЗ», на котором перевозилось 15 тонн лома черного металла без соответствующих документов. Водитель пояснил, что его работодатель дал ему задание проехать по селам Кураховского района, где на приемках металла собрать металлолом и перевезти его в Мариуполь.

На место вызвана следственно-оперативная группа Волновахского отделения полиции.

Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.

Похожие сообщения

День влюбленных с театром «Три Т»

Опубликовано 15 Фев 2017

У жителя прифронтовой Сартаны изъяли около 2 килограммов каннабиса

Опубликовано 15 Фев 2017

Все начинается с любви!

Опубликовано 15 Фев 2017

У пассажира железнодорожного вокзала изъято несколько видов наркотиков

Опубликовано 15 Фев 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-