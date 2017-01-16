В Волновахе прошел брейн-ринг по безопасности дорожного движения

Ученики 7 школ Волновахского района приняли участие в соревнованиях. После окончания каникул, чтобы напомнить школьникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, представители районного дома детского творчества вместе с сотрудниками полиции по безопасности дорожного движения провели брейн-ринг по знанию ПДД.

Правоохранители постоянно проводят комплекс превентивных мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма для предотвращения травмирования и гибели детей на дорогах.

А чтобы сделать обучение более доступным и интересным, мероприятия проводятся в игровой и конкурсной форме.

Во время проведения конкурса, на каждый вопрос школьникам давалось определенное время, за которое конкурсанты должны были найти правильное решение. И хотя перед участниками соревнований стояли достаточно сложные вопросы, все команды уверенно решали поставленные задания. Им необходимо было не только правильно ответить на вопросы, которые касались правил поведения на дороге пешеходов и велосипедистов, но и почувствовать себя водителем автомобиля или мототранспорта и рассказать, как должен вести себя за рулем водитель.

Школьники рассказывали, что обозначают дорожные знаки, как правильно вести себя на перекрестке, на автодорогах города и за его пределами.

Болельщики активно поддерживали свои команды. Все участники показали уверенные знания ПДД, а лучшие знания показала команда школы №7 города Волноваха, которая и заняла первое место.