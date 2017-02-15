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В Волновахе прошел отборочный этап турнира по рукопашному бою среди полицейских

Опубликовано 17 Фев 2017

Волноваха турнир 16.02 (6)Спортивный турнир имени погибшего бойца спецподразделения МВД Виталия Мандрыка состоялся благодаря инициативе главного управления полиции Донецкой области. В соревнованиях принимали участие работники полиции из Никольского, Угледара, Великой Новоселки и Волновахи. Офицеры из различных подразделений от следователя до патрульного показали свое мастерство.

Турнир организован, чтобы популяризировать рукопашный бой как вид спорта, который постояннонеобходим полицейским в повседневной службе, и одновременно почтить память работника спецподразделения МВД Украины Виталия Мандрыка.

Герой-правоохранитель погиб два года назад, 23 февраля 2015 года, во время задержания особо опасных террористов.

Вчера отборочный этап прошел в помещении Волновахского отдела полиции, где 9 правоохранителей соревновались за первенство.

В категории 90+ чемпионом стал патрульный Волновахского отдела Олег Пхенда, в категории 85 — инспектор кадрового обеспечения Владимир Писаревский, а сильнейшим в категории 75 стал Сергей Мазюта — участковый офицер Никольского отделения полиции.

Чтобы поддержать участников на соревнования приехали ребята из «Лиги будущих полицейских». Дети болели за спортсменов из Волновахи и подбадривали их «кричалками».

Поздравить победителей приехал начальник полиции Волновахи Александр Коломиец, который поблагодарил всех участников за участие и отметил, что такие мероприятия помогают повысить сплоченность и спортивное мастерство офицеров полиции.

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