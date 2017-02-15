В Волновахе прошел отборочный этап турнира по рукопашному бою среди полицейских

Спортивный турнир имени погибшего бойца спецподразделения МВД Виталия Мандрыка состоялся благодаря инициативе главного управления полиции Донецкой области. В соревнованиях принимали участие работники полиции из Никольского, Угледара, Великой Новоселки и Волновахи. Офицеры из различных подразделений от следователя до патрульного показали свое мастерство.

Турнир организован, чтобы популяризировать рукопашный бой как вид спорта, который постояннонеобходим полицейским в повседневной службе, и одновременно почтить память работника спецподразделения МВД Украины Виталия Мандрыка.

Герой-правоохранитель погиб два года назад, 23 февраля 2015 года, во время задержания особо опасных террористов.

Вчера отборочный этап прошел в помещении Волновахского отдела полиции, где 9 правоохранителей соревновались за первенство.

В категории 90+ чемпионом стал патрульный Волновахского отдела Олег Пхенда, в категории 85 — инспектор кадрового обеспечения Владимир Писаревский, а сильнейшим в категории 75 стал Сергей Мазюта — участковый офицер Никольского отделения полиции.

Чтобы поддержать участников на соревнования приехали ребята из «Лиги будущих полицейских». Дети болели за спортсменов из Волновахи и подбадривали их «кричалками».

Поздравить победителей приехал начальник полиции Волновахи Александр Коломиец, который поблагодарил всех участников за участие и отметил, что такие мероприятия помогают повысить сплоченность и спортивное мастерство офицеров полиции.