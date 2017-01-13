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В Волновахе женщина сообщила в полицию о двух найденных гранатометах

Опубликовано 13 Янв 2017

Волноваха РПГ 13.01 1Уже почти полгода дом 44-летней местной жительницы пустует. Когда она решила там прибраться, то под кроватью обнаружила страшную находку. Полицейские проводят проверку и устанавливают владельца боеприпасов.

В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные.

Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили два РПГ- 26.

Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует.

Опасная находка изъята, угрозы для жителей нет. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают владельцев взрывоопасных боеприпасов.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

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