В Волновахе женщина сообщила в полицию о двух найденных гранатометах

Уже почти полгода дом 44-летней местной жительницы пустует. Когда она решила там прибраться, то под кроватью обнаружила страшную находку. Полицейские проводят проверку и устанавливают владельца боеприпасов.

В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные.

Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили два РПГ- 26.

Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует.

Опасная находка изъята, угрозы для жителей нет. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают владельцев взрывоопасных боеприпасов.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.