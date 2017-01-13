В Волновахе женщина сообщила в полицию о двух найденных гранатометах
Уже почти полгода дом 44-летней местной жительницы пустует. Когда она решила там прибраться, то под кроватью обнаружила страшную находку. Полицейские проводят проверку и устанавливают владельца боеприпасов.
В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные.
Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили два РПГ- 26.
Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует.
Опасная находка изъята, угрозы для жителей нет. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают владельцев взрывоопасных боеприпасов.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.