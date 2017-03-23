В Волновахском районе полицейские изъяли у пьяной матери четырехмесячного младенца

Маленький мальчик, который родился в ноябре 2016 года, еще не успел почувствовать материнской заботы, ведь несовершеннолетняя мать без постоянного места проживания регулярно злоупотребляет спиртным. Правоохранители забрали голодного ребенка у безответственной мамы и поместили под наблюдение врачей.

Знакомство с этой семьей произошло у сотрудников полиции еще месяц назад. Тогда родители 17-летней девушки сообщили в полицию, что их дочь пыталась свести счеты с жизнью. Молодая мама, отравившись таблетками, к счастью, выжила. Тогда сотрудники ювенальной превенции взяли под особое внимание указанную семью.

Прошел месяц, но ситуация в семье не изменилась. Когда правоохранители вместе со службой по делам детей прибыли в дом, где временно проживает семья, увидели ужасную антисанитарию, бутылки из-под алкоголя и нетрезвую мать.

Маленький Саша был одет, однако очень плакал, потому что был голоден. Девушка пыталась накормить сына холодной, почти несъедобной детской смесью.

Полицейские забрали младенца и поместили в Волновахскую больницу под постоянное наблюдение врачей.

У несовершеннолетний матери есть неделя для того, чтобы подумать о жизни ребенка и изменить свое отношение к воспитанию сына. В противном случае ее лишат родительских прав и заберут ребенка навсегда.