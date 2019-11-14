Стартовал прием заявок артистов на V Всеукраинский Фестиваль уличного искусства. Он пройдёт с 10 января по 8 марта традиционно в двух городах: Харькове и Днепре. Призовой фонд конкурса составит 80 000 грн. Организаторы ждут заявок от живых Мариупольских статуй, фокусников, мимов, жонглёров, а так же представители других уличных жанров. Регистрация участников Конкурсной программ продлится до 20 декабря.

Первый Всеукраинский фестиваль уличного искусства прошёл в 2015 году. За прошедшие годы было проведено четыре конкурса, фестиваль привлёк участников из-за рубежа, правила усовершенствовались, чтобы наиболее объективно оценивать выступления конкурсантов. Так, теперь победителя и двух призёров выбирают в двух номинациях: «статические жанры» (артисты, которые работают неподвижно, как правило, живые статуи) и «динамичные жанры» (клоуны, фокусники и т. д.). Кроме того, был учреждён Приз зрительских симпатий — его обладателя выбирают зрительским голосованием на сайте организаторов. Также для артистов, желающих выступать в свободном графике, есть внеконкурсная программа.

«Некоторые артисты не могут позволить себе длинный фестивальный марафон, но хотят почувствовать реакцию зрителей, узнать мнение профессионалов из жюри. Для них мы создали внеконкурсную программу. Но участники внеконкурсной программы не могут претендовать на денежные призы», — объясняет, ссылаясь на положение о фестивале, глава оргкомитета фестиваля Алина Ханбабаева.

В жюри фестиваля каждый год приглашают опытных профессионалов из смежных областей — режиссёров, актёров, перформеров.

В прошлом году победителями стали Дмитрий Буйвал (Сумы, Артель «МИФ») в номинации «статические жанры» и Сергей Соловьёв (Житомир, Уличный театр марионеток Compliment). Первый из них участвовал в фестивале каждый год, с самого его создания, а кукольник из Житомира был дебютантом конкурса и успел зарегистрироваться в самый последний момент.

Фестиваль, проходивший ежегодно с 2015 года на площадках всеукраинской сети ТРЦ «Дафи», сделал перерыв в 2019 году — организаторы объясняют это реконструкцией здания в Днепре, где всегда проходит второй этап конкурса и награждаются победители. «Мы пропустили прошлый год, не проводили фестиваль. Но это был вынужденный шаг — в нашем ТРЦ в Днепре проходила масштабная реновация, — говорит директор по маркетингу всеукраинской сети ТРЦ «Дафи» Наталья Борисова. — Зато у нас был лишний год для подготовки изменений, у артистов накопилось в два раза больше классных номеров, а в жанре появилось несколько новых очень интересных имён. В обновленном фестивале на обновлённых площадках нам всем будет что посмотреть, и что показать».

В 2020 году фестиваль возвращается с двумя важными нововведениями.

«Открытие состоится не в первые выходные января, а во вторые — об этом нас просили сами артисты. Так участники успеют вернуться с отдыха, работы, праздников, — объясняет Алина Ханбабаева. — Кроме того, в этом году мы подготовим для участников ряд приятных и полезных возможностей: посещения спектаклей, театральные экскурсии и встречи с коллегами».

Победитель прошлого фестиваля в номинации «статические жанры», двукратный обладатель Приза зрительских симпатий Дмитрий Буйвал признаётся, что такого рода активностей ему не хватало: «Встречи с опытными коллегами, для меня, молодого артиста несколько лет назад были на вес золота, — признаётся сумчанин. — Здорово, что это становится частью фестиваля».

Сам Дмитрий в родных Сумах реализовал давнюю мечту — провёл похожий фестиваль уличных искусств «Харитоненко Fest», на котором выступили 27 артистов. «Я буквально две недели назад вернулся с Мирового чемпионата живых скульптур в Арнеме (Нидерланды), который, к сожалению, стал последним, — рассказывает артист. — Тем более важно, чтобы на ему на смену приходило ещё больше фестивалей в разных уголках мира, в Украине в том числе».

Поддержать развитие уличных жанров и стать участниками V Всеукраинского Фестиваля уличного искусства артисты могут, заполнив регистрационную форму по ссылке. Зрителей в ТРЦ «Дафи» в Харькове и Днепре ждут традиционно без регистрации.

Узнать больше о Всеукраинском Фестивале уличного искусства можно ЗДЕСЬ