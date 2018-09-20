Последние новости

V Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей та виклики часу»

Опубликовано 27 Сен 2018

20180920_113812З 18 по 24 вересня у Дніпрі на базі історичного музею проходив V Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей та виклики часу». У ньому взяли участь 57 музеїв та громадських організацій з 17 областей України. До Дніпра приїхало близько 140 музейників з усіх куточків України. Вони презентували 27 міні-виставок, 55 музейних видань та подали 36 заявок на промоушен.

Маріупольський краєзнавчий музей  також взяв участь у фестивалі, де представив до конкурсу три видання – Маріупольський краєзнавчий збірник, набір листівок «Мариупольские метаморфозы» та книгу «Міські історії : Маріуполь в описах, публіцистичних та літературних нарисах».

Книги та набір листівок викликали інтерес у краєзнавців Дніпропетровського історичного музею ім. Яворницького. На фестивалі  маріупольський краєзнавчий музей представляли директор музею Наталя Капустнікова та завідувач відділом культурно-просвітницької роботи Олександр Горе.

Цікаві зустрічі з колегами зі всієї України, обмін досвідом, лекції від провідних спеціалістів музейної справи та музейний промоушен – дні фестивалю дали найкорисніший досвід та професійне натхнення.

 

Похожие сообщения

Зловмисник вкрав з камери схову у магазині чуже майно

Опубликовано 28 Сен 2018

67-річна жінка поквиталася за допомогою ножа

Опубликовано 28 Сен 2018

Крадіжка на 40 тисяч гривень

Опубликовано 27 Сен 2018

Чоловіка мало не вбив свого сина

Опубликовано 27 Сен 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-