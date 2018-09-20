З 18 по 24 вересня у Дніпрі на базі історичного музею проходив V Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей та виклики часу». У ньому взяли участь 57 музеїв та громадських організацій з 17 областей України. До Дніпра приїхало близько 140 музейників з усіх куточків України. Вони презентували 27 міні-виставок, 55 музейних видань та подали 36 заявок на промоушен.

Маріупольський краєзнавчий музей також взяв участь у фестивалі, де представив до конкурсу три видання – Маріупольський краєзнавчий збірник, набір листівок «Мариупольские метаморфозы» та книгу «Міські історії : Маріуполь в описах, публіцистичних та літературних нарисах».

Книги та набір листівок викликали інтерес у краєзнавців Дніпропетровського історичного музею ім. Яворницького. На фестивалі маріупольський краєзнавчий музей представляли директор музею Наталя Капустнікова та завідувач відділом культурно-просвітницької роботи Олександр Горе.

Цікаві зустрічі з колегами зі всієї України, обмін досвідом, лекції від провідних спеціалістів музейної справи та музейний промоушен – дні фестивалю дали найкорисніший досвід та професійне натхнення.