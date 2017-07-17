В’ячеслав Аброськін призначений першим заступником Голови Нацполіції України

Сьогодні, 19 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв представили першого заступника голови Нацполіції. Ним став генерал Аброськін, який в умовах бойових дій з нуля відновив поліцію Донеччини.

Голова МВС Арсен Аваков відзначив, що В’ячеслав Аброськін три роки ніс службу в Донецькій області, пройшов найважчі випробування у «гарячих точках», скрізь давав відсіч, а терористи оголосили за його голову нагороду.

- Завдяки той системі превенції, яку побудував В’ячеслав Аброськін, інноваційним моделям, які були впроваджені, зокрема моделі моніторинга безпеки в Маріуполі на основі інтелектуальних камер, сьогодні ми можемо говорити, що парадоксально, але прифронтова Донецька область з точки зору злочинності — одна з найбезпечніших в Україні, — зазначив міністр внутрішніх справ.

Голова Нацполіції Сергій Князєв відзначив, що «робота генерала Аброськіна всім видна з тієї позиції поліції, яка є в Донецькому регіоні».

В’ячеслав Аброськін подякував міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що у найважчий час, йому було довірено Донецьку область, в якій йшли активні бойові дії.

- Ми пройшли від повного краху до повного відродження. І останні дані дослідження канадського університету свідчать про те, що поліція Донеччини вийшла на третю позицію після Збройних сил по рівню довіри населення, — зазначив генерал.

За словами В’ячеслава Аброськіна, досягти цього вдалося завдяки підтримці «команди, яка працювала на військову область».

- Це голова МВС Арсен Аваков, його заступник на той момент Сергій Чеботар, який буквально віддавав нам все, що було. На той момент у нас не було ані техніки, ані зброї, ані касок, ані бронежилетів. Зараз у нас є абсолютно все, і ми зробили крок досить далеко вперед, створивши серйозний аналітичний інформаційний комплекс, який працює на забезпечення безпеки всієї Донеччини, — сказав В’ячеслав Аброськін.

На новій посаді він відповідатиме за організацію роботи кримінальної поліції України.

- Буду займатися тим, чому присвятив всі 20 років служби – боротьбі з кримінальною злочинністю, — підкреслив В’ячеслав Аброськін.