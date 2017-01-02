В жилом секторе Кальмиусского района Мариуполя найдена граната

Ф-1 в снегу у высотного дома по улице Ровной обнаружили жители и немедленно сообщили об этом в полицию. Владелец оставленного боеприпаса устанавливается.

Сообщение об опасной находке поступило в полицию вчера в обед. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции и эксперты взрывотехнической службы. Работа на месте по ликвидации опасности сейчас продолжается.

Полиции предстоит установить, при каких обстоятельствах смертоносный предмет оказался среди жилых домов в спальном районе.