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В жилом секторе Кальмиусского района Мариуполя найдена граната

Опубликовано 03 Янв 2017

Мариуполь_Нашли гранату 02.01 1Ф-1 в снегу у высотного дома по улице Ровной обнаружили жители и немедленно сообщили об этом в полицию. Владелец оставленного боеприпаса устанавливается.

Сообщение об опасной находке поступило в полицию вчера  в обед. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции и эксперты взрывотехнической службы. Работа на месте по ликвидации опасности сейчас продолжается.

Полиции предстоит установить, при каких обстоятельствах смертоносный предмет оказался среди жилых домов в спальном районе.

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