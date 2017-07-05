В зоне риска стать жертвой торговли людьми — вынужденные переселенцы

Как в зоне проведения антитеррористической операции правоохранители противодействуют торговли людьми, говорили сегодня, 5 июля, в областном главке полиции заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Виталий Невгад и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

С предложением полного взаимодействия в противодействии таким преступлениям к руководству полиции Донетчины обратилась специальный представитель и координатор ОБСЕ по вопросам противодействия торговле людьми Мадина Джарбусынова и представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Элиа Валера Серра.

Так, Мадина Джарбусынова отметила, что боевые действия в Украине не могли не отразиться на таком вид преступления против человека. И риск стать жертвой значительно выше у социально незащищенных людей и вынужденно перемещенных лиц.

Виталий Невгад подчеркнул, что несмотря на то, что в Донецкой области проходит антитеррористическая операция, противодействие торговле людьми — один из приоритетных направлений работы. Этим в составе ГУНП занимается отдельное управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также сотрудники следственного управления.

- Работа сотрудников направлена ​​на выявление и предупреждение таких фактов. Документируем, прекращаем факты вывоза наших граждан заграницу, задерживаем злоумышленников даже в тот момент, когда человек прошел паспортный и пограничный контроль, — рассказал полковник полиции.

Он также отметил, что в этом вопросе полицейские Донецкой области широко взаимодействуют со всеми международными организациями, которые работают в регионе.

Кроме того, Виталий Невгад отметил, что для предупреждения и выявления преступлений против человека полиция активно сотрудничает с прокуратурой Донецкой области и Службой безопасности Украины. Таким образом удается не только спасти жертв, но и установить и задержать организаторов преступных схем, которые находятся за рубежом.

Начальник управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Игорь Карамышев рассказал, что сложность документирования и выявления этих преступлений — в их латентности. В большинстве случаев сами жертвы способствуют злоумышленникам, поскольку скрывают от других свои намерения выехать заграницу и не обращаются за помощью.

Только недавно удалось спасти переселенку из оккупированной Макеевки, которую пытались вывезти заграницу. Она осталась без жилья, средств к существованию, работы, поэтому согласилась на радужные перспективы.

Представители ОБСЕ отметили работу полиции Донетчины в борьбе с торговлей людьми и подчеркнули, что готовы оказывать поддержку в организации повышения практических знаний, профессиональных навыков правоохранителей, которые задействованы к противодействию этим преступлениям.

В конце встречи Виталий Невгад показал, как работает Единый аналитический сервисный центр. Заместитель начальника ГУНП в Донецкой области рассказал о внедрении мобильного приложения «Полиция 102», благодаря которому человек может вызвать полицию в один клик, не тратя время на разъяснения. Получив сигнал «SOS», правоохранители мгновенно сканируют информацию о местонахождении заявителя и отправляют на помощь полицейских.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили новации полиции Донетчины и высокий уровень обеспечения безопасности в зоне проведения антитеррористической операции.